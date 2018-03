Sport é o campeão de 87 para o clube, para a torcida e para a justiça

Não tem mais pra onde correr, nem recorrer. O título do Campeonato Brasileiro de 1987 é do Sport. Após anos de batalhas jurídicas, a maioria dos minitros do Superior Tribunal Federal (STF) deram ganho de causa aos pernambucanos e não cabe mais discussão quanto ao título brasileiro.

Segundo a notícia publicada na UOL, na sexta-feira (16) a decisão transitou em julgado. Sendo assim, estouraram todos os prazos legais para que o Flamengo tentasse reverter a derrota. Já foi dada, inclusive, baixa definitiva no processo.



Entenda a novela

O Flamengo venceu a Copa União, mas a CBF mandou o time jogar um duelo semifinal com o Internacional (segundo colocado), Sport e Guarani. No entanto, tanto o Flamengo quanto o Internacional se negaram a disputar e o Sport venceu o Guarani. Dessa forma, o Leão acabou sendo considerado campeão. Já reconhecido pelo clube, pela torcida e, finalmente, pela justiça.

Do JC Online