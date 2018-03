Sport empata com Salgueiro e perde a chance de liderar o Campeonato Pernambucano

O desejo do Sport é terminar a primeira fase do Estadual na primeira colocação. Agora as coisas ficaram mais difíceis. Isto porque o Salgueiro segurou o Leão no Estádio Cornélio de Barros e o empate de 1 a 1 impediu que os rubro-negros alcançassem o primeiro lugar. Agora, para ficar no topo, o Sport tem de vencer o Santa Cruz no clássico da próxima quarta-feira e torcer por uma derrota do líder Náutico diante do lanterna Belo Jardim. Já o Salgueiro, que está na quarta colocação com 14 pontos, tem de vencer o Central para garantir o direito de fazer o jogo das quartas de final em casa.

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 7 de março, pela última rodada da primeira fase. O Salgueiro enfrenta o Central, às 20h, no Estádio Lacerdão. Já o Sport entra em campo um pouco mais tarde, às 21h45, na Ilha do Retiro, no clássico contra o Santa Cruz.

Do Globo Esporte