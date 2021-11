ST: Vandinho da Saúde afirma que Governador é hipócrita

Na manhã desta terça-feira (16), aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Durante a Sessão, o Vereador Vandinho da Saúde (Patriotas) usou a tribuna e realizou novas críticas ao Governo do Estado de Pernambuco. Além disso, realizou diversos elogios à um parlamentar.

Ao comentar sobre o Deputado Federal Pastor Eurico, disse: “Um homem que tem sido exemplo para todo o país. Tem feito de suas emendas parlamentares, se transformaram em geração de emprego e renda para o município de Serra Talhada. Eu costumo dizer, que ele representa Pernambuco com maestria, já foram destinados mais de 250 milhões de reais para nosso Estado. Só para a área da saúde foram 83 milhões de reais.“

“Foi o Deputado que destinou emendas para todos os 184 municípios do Estado. Isso me orgulha. Um homem que defende a saúde que está abandonada pelo nosso governador [Paulo Câmara]. Olha pela segurança pública, diferente do Governador que temos aqui no Estado. Isso é um absurdo, vermos um militar trabalhando na situação que estão, viaturas precárias, arriscando suas vidas e o Governador só lembra da Polícia quando precisa vir à Serra Talhada em seu jatinho e ter 20, 30, 40 viaturas para fazer sua segurança. Você é um hipócrita Governador Paulo Câmara, mentiroso!”, afirmou o Vereador.

“Queria que nós, cidadãos comuns, ter os privilégios que o Governo do Estado tem. Mais uma vez, vou falar sobre o Descaso do Hospam. Semana passada, transferiram aquela mulher, grávida, para Afogados da Ingazeira e quando chegaram ali na PRF, a mulher teve o menino. Quando precisa transferir alguém para Recife, começa o dilema porque não tem médicos e enfermeiros, porque o Governo não contrata. Isso é um verdadeiro descaso!“, finalizou.

Do Nayn Neto