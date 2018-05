STF nega pedido para libertar Lula

A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quatro dos cinco ministros que compõem o colegiado votaram contra o pedido do petista: Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Ainda falta votar Celso de Mello. Em abril, a defesa do petista apresentou um recurso contra sua prisão e pediu a liberdade de Lula.

O ex-presidente foi detido em 7 de abril, depois de ser condenado e de ter um recurso rejeitado pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal), a segunda instância da Lava Jato. De acordo com seus advogados, Lula ainda poderia apresentar outro recurso antes que o TRF-4 considerasse que a possibilidade de recorrer estava esgotada. Relator da Lava Jato, Fachin remeteu o recurso para o plenário virtual do Supremo. Ele já havia negado recurso anterior apresentado pela defesa do petista. Toffoli, Lewandowski, Gilmar e Celso são contra prisão após condenação em segunda instância.

Plenário virtual

A votação é feita por meio de uma plataforma eletrônica interna no sistema do STF que funciona 24 horas por dia. Os detalhamentos dos votos são mantidos em sigilo até o fim do julgamento e são computados à medida que os magistrados se manifestam. O prazo para os ministros votarem termina nesta quinta (10). Se algum não votar, sua posição será computada como tendo acompanhado o relator.

Caso algum magistrado queira levar a discussão para o plenário presencial, pode pedir vista ou destaque. As sessões das turmas ocorrem nas tardes de terça-feira. Lula foi condenado em segunda instância, em janeiro, a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP).

Da Folha de Pernambuco