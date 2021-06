Sulanqueiros reúnem lideranças e querem voltar dia 7

Várias lideranças do setor de confecções do Agreste estarão reunidas, mais uma vez, amanhã, às 15h, para tentar sensibilizar o governador Paulo Câmara e fazer com que a Feira da Sulanca volte na próxima segunda-feira (7). Existe um decreto do Governo do Estado que proíbe a realização das feiras até o dia 6 de junho.

De acordo com o presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru, Pedro Moura, a feira do dia 7 de junho tem uma tendência de ser a segunda melhor do ano em vendas e faturamento, devido ao Dia dos Namorados e ao próprio mês de junho, que é o segundo melhor em vendas no ano.

“O setor está sofrendo demais e amargando prejuízos. Acredito que o governador será sensível mais uma vez a nossa causa”, disse Pedro Moura.

Além dele, irão participar da reunião, que acontece no Auditório da Feira da Sulanca – Setor Fundac, Camilo Brito (Parque das Feiras de Toritama); o síndico do Santa Cruz Moda Center, Minininho, bem como o deputado estadual Erick Lessa.

“Vamos reunir cinco feirantes, dos mais diversos segmentos, que irão mostrar a realidade de cada setor”, destacou o presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru.

