Sulanqueiros são assaltados e têm mercadoria avaliada em R$ 50 mil roubada no Agreste de PE

Sete sulanqueiros foram assaltados na PE-90, em Vertentes, no Agreste de Pernambuco, no domingo (2). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam indo para Santa Cruz do Capibaribe com uma mercadoria avaliada em R$ 50 mil.

Ainda segundo a PM, os bandidos levaram todos os produtos e deixaram os sulanqueiros em uma estrada que dá acesso ao Moda Center. O carro usado pelos criminosos foi encontrado no distrito de São Domingos, a polícia deu ordem de parada, mas eles atiraram nos policiais. Em seguida, eles fugiram por um matagal.

Duas pessoas e um adolescente foram localizados e detidos. Junto com eles também foram encontrados o material roubado, um revólver, 77 porções de maconha, 12 munições e uma quantia em dinheiro.

O material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia e devem passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (3). Já o menor será apresentado ao promotor de justiça de Brejo da Madre de Deus. (G1)