Super Mix chega a Serra Talhada nesta terça-feira (10)

Após fomentar negócios em Petrolina, a versão itinerante da Super Mix chega a Serra Talhada e Salgueiro com todo o gás. O evento aporta na Capital do Xaxado neste terça-feira (10), das 16h às 22h, no Hotel São Cristóvão. Promovidos pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa) e a Associação Pernambucana de Supermercados (Apes), os eventos levam uma amostra da 13ª da feira de negócios para importantes cidades do interior do Estado.

A coordenadora da Super Mix, Paula Valéria, destaca que primeira parada da caravana Itinerante, em Petrolina, trouxe resultados importantes para os empresários participantes. “A Super Mix Itinerante gerou R$ 600 mil em negócios e contou com a participação de empresas conceituadas no mercado, como a Cadan, Compare, Vitamassa, Ondunorte, Remix, Capricche, São Braz, Grupo San Francisco, Metal Design e Rod Car. Esperamos que os números sejam cada vez mais expressivos a cada cidade que visitarmos”, destaca.

A programação da feira itinerante nas duas cidades contará com a palestra sobre a importância de saber calcular os impostos para a formação de preço no mercado varejista, ministrada pelodiretor da empresa caruaruense Team Contabilidade Assessoria, Adilson Araújo. Ele vai falar sobre como calcular o ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda e a contribuição social, custo operacional, categorias do produto e tendências de consumo. O espaço também terá uma exposição de produtos e serviços de empresas locais e a rodada de negócios, com o objetivo de gerar relacionamentos e fomentar negócios entre os participantes.

O público-alvo da Super Mix Itinerante são atacadistas, distribuidores e empresários dos segmentos de varejo, supermercado e food service. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local do evento ou pelo telefone (81) 9 8985-1884. O evento conta com o apoio do Sebrae e das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (CDL) dos municípios. “A feira promove a integração e a conectividade entre a capital e as demais cidades do Estado. Isso contribui para que não existam fronteiras no mundo dos negócios e, consequentemente, favorece o crescimento econômico”, pontua a presidente do CDL de Salgueiro, Regilane Barros.

A 13ª edição da Feira de Negócios Super Mix acontecerá de 21 a 23 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife. Trata-se da maior feira setorial do Norte/Nordeste e a terceira maior do Brasil. A próxima parada da versão Itinerante será em Caruaru, no mês de maio. Salgueiro, Carpina, Surubim e Palmares também serão visitados pela caravana.

SERVIÇO

SUPER MIX ITINERANTE EM SERRA TALHADA – 10/4, às 16h, no Hotel São Cristóvão – Av. João Gomes de Lucena, 3478 – São Cristóvão, Serra Talhada. Inscrições gratuitas pelo (81) 9 8985-1884.