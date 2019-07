A Super Mix Itinerante chega a Serra Talhada nesta sexta-feira, 12, para ser apresentada das 18h30 às 22h no auditório central da ExpoSerra, no Pátio de Eventos Waldemar de Oliveira. A 20ª edição da Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada ocorre de amanhã até sábado, 13, com mais de 250 expositores.

Serra Talhada tem forte potencial no setor de comércio e serviços, além de ser polo de saúde e educação. Segundo o gerente da unidade do Sebrae na região, Henrique Malaquias, o município tende a passar por mudanças comportamento com o prenúncio do início de operações do aeroporto e grandes redes de atacado.

“Com grandes redes chegando a Serra Talhada, os mercadinhos precisam se preparar para poder concorrer de igual para igual. Por isso, vamos apresentar no evento o Mercadinho do Futuro, projeto que busca incentivar o desenvolvimento dos pequenos e médios supermercadistas e promover o reforço das relações com estes empresários”, adianta Henrique.

Durante a Super Mix Itinerante haverá a palestra “Desafie o gigante”, ministrada pela mestra em administração e especialista em marketing Adriana Cavalcanti. A atividade é promovida pela Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) e Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa).