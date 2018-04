Super Mix Itinerante gerou R$ 850 mil em negócios em Serra Talhada

A versão itinerante da Super Mix passou por Serra Talhada, segunda cidade do Sertão pernambucano a receber a feira na última terça-feira (10), e deixou uma ótima experiência para os mais de 60 empresários que compareceram ao evento. Com a parada na Capital do Xaxado e anteriormente em Petrolina, a caravana da feira gerou cerca R$ 850 mil em negócios para as cidades. Promovido pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa) e a Associação Pernambucana de Supermercados (Apes), o evento levou uma amostra da 13ª da feira de negócios para o interior do Estado.

As empresas petrolinenses Cadan, Compare e San Francisco, a caruaruense Vitamassa, além da Mauricéa, Ondunorte, Remix, M. Dias Branco, Metal Design, Grupo Arclimatização e VR Software participaram da Super Mix Itinerante em Serra Talhada. “O saldo da nossa passagem por Serra Talhada foi extremamente positivo. Fomos muito bem recebidos e houve um interesse muito grande dos empresários pela Super Mix. Nossa expectativa é que mais negócios sejam gerados a cada cidade visitada”, salienta da coordenadora da feira, Paula Valéria.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Serra Talhada, Marcus Godoy, destacou a parceria com a organização da Super Mix. “A feira foi muito positiva, com participação de grandes empresários nas rodadas de negócios e tendo a oportunidade de conhecer as novas tendências do mercado e novos produtos. Isso é ótimo para a cidade e também para toda a região”, comemora. Além da CDL, o Sindilojas e o Sebrae também apoiaram o evento.

A próxima parada da Super Mix Itinerante será em Salgueiro, nesta quinta-feira (12). A programação contará com a palestra sobre a importância de saber calcular os impostos para a formação de preço no mercado varejista, ministrada pelo diretor da empresa caruaruense Team Contabilidade Assessoria, Adilson Araújo, e também com minifeira e rodada de negócios. Em maio, será a vez de Caruaru e Surubim receberem a caravana, nos dias 17 e 24, respectivamente. Carpina e Palmares também serão visitados pela caravana.

A 13ª edição da Feira de Negócios Super Mix acontecerá de 21 a 23 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife. Trata-se da maior feira setorial do Norte/Nordeste e a terceira maior do Brasil.