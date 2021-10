Super ventania causa prejuízos e assusta em Sítio dos Nunes

Um rápido temporal com ventos fortes causou prejuízos em Sítio dos Nunes, município de Flores.

Moradores relatam que o fenômeno, registrado na tarde desta quinta-feira, chegou muito rapidamente assustando e causando danos.

Alguns falaram em tempestade para definir os fortes ventos com chuva. A quadra da comunidade foi parcialmente destruída. A Estação Elevatória da comunidade também foi atingida.

O telhado foi levado parcialmente com a água invadindo o local. Um portão foi jogado com a força do vento. Imóveis também tiveram casas destelhadas. A prefeitura do município avalia os prejuízos para planejar as providências que serão tomadas. Ainda não apareceu nenhum especialista para avaliar o fenômeno.

Do Nill Júnior