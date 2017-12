Suposta professora simula sexo oral em aluno e gera polêmica na web

Um vídeo polêmico está circulando nas redes sociais nessa quarta-feira (6). Nas imagens, uma mulher, supostamente professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ensina os alunos a colocarem uma camisinha, usando a boca, em um pênis artificial. No entanto, o que seria apenas mais uma aula de educação sexual, causou polêmica e recebeu muitas críticas ao mostrar a professora usando um de seus alunos como modelo.

No vídeo, filmado por um dos alunos, a professora inicia falando que irá fazer uma demonstração, enquanto vários estudantes ficam ao redor e aguardam. A mulher então coloca a caminha na boca, em meio a gritos e risadas, abaixa-se, posicionando-se em frente a um estudante que está com o pênis artificial amarrado na cintura, e coloca o preservativo no objeto, usando a boca. Os alunos em volta riem, aplaudem e gritam, enquanto a professora volta à posição normal.

Repercussão

Nas redes sociais, muitas pessoas criticaram o método de ensino da suposta professora. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC), postou o vídeo no Twitter e questionou o que viu nas imagens.

O ator Alexandre Frota também compartilhou o vídeo e comentou sobre as imagens: “Vejam isso em uma escola Professora ensina alunas a colocarem camisinha. Até aí vamos considerar tudo bem. Porém vejam como foi a aula”, disse em uma postagem feita no Facebook.

Até o momento, nem a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia nem a Secretaria de Educação do Estado se pronunciaram sobre o assunto.

Do JC Online