Suposto assassino de mototaxista é morto a tiros em Custódia

Um jovem identificado como Alexandre Douglas Rezende, de 20 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (04), no bairro Redenção em Custódia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, elementos entraram por traz da residência da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a mesma, que veio a óbito no local.

Ainda de acordo com informações do site Tribuna do Moxotó, Alexandre foi o responsável pela morte do jovem mototaxista identificado por Emerson Oliveira Piva, de 20 anos, que foi assassinado na última terça-feira (03), vítima de latrocínio.