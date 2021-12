Surto de lesões na pele que provocam coceira: São José do Egito registra caso e número de cidades com notificações chega a 18

Casos que começaram a ser notificados no Recife, são investigados em cidades da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Na quarta (1º), quatro cidades notificaram casos suspeitos de coceira e vermelhidão: Escada e Carpina, na Zona da Mata, Limoeiro, no Agreste, e Petrolina, no Sertão.

O Recife é a cidade com mais casos, somando 207, segundo a prefeitura (veja lista completa de municípios com notificações mais abaixo).

Na segunda-feira (29), médicos afirmaram que não havia fatores suficientes que correlacionassem as erupções cutâneas com o uso de ivermectina. A hipótese foi considerada por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta (2) no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo, o secretário estadual de Saúde, André Longo, afirmou que os primeiros exames a respeito do surto foram inconclusivos.

“Infelizmente as informações iniciais são de que biópsia não foi conclusiva. Foi feita uma raspagem para achar o agente etiológico [causador da doença]. Nesse momento a gente ainda não tem uma manifestação conclusiva. Temos hoje o envolvimento expressivo de especialistas e esperamos, em breve, dar o diagnóstico”, disse.

Desde o dia 19 de novembro, o Núcleo de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nota técnica que orienta os serviços e profissionais de saúde a notificarem, em até 24 horas, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) sobre os casos de pessoas com lesões na pele e coceira.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que “relatos de casos de natureza similar (erupção cutânea e coceira) de outros municípios estão sendo constantemente verificados junto às secretarias municipais”.

De acordo com a SES-PE, até esta quinta (2), tinham sido notificados 367 casos “sintomáticos que apresentaram erupção cutânea e coceira”. O número, no entanto, é menor do que o divulgado individualmente pelos municípios (veja tabela abaixo).