Surto de lesões que provocam coceira pode ter sido causado por mariposa, diz prefeitura do Recife

Ainda segundo a secretária-executiva de Vigilância em Saúde, também estão sendo identificados casos de outras doenças com sintomas semelhantes. “Sem dúvida, tem caso de doenças como escabiose e arbovirose no meio”, disse.

Nem todos os pacientes com as lesões relataram terem visto mariposas. No entanto, Marcela diz que o quadro clínico enfraquece hipótese de escabiose. “Pela localização e porque nem todos no domicílio pegam”, explicou.

Ainda de acordo com Marcella, também reforça a hipótese de que o surto seja provocado uma espécie específica de mariposa o aparente declínio no número dos casos e o fato de a maior parte das notificações ter ocorrido em locais próximos de Mata Atlântica. Além disso, foi identificada a ocorrência de outros surtos no Brasil na época de mais calor.

“No mapa, os casos estão beirando a Mata Atlântica, que tende a ter uma maior concentração de mariposas. E as lesões são em áreas menos expostas, como antebraço. Quando a mariposa voa, entra em contato com a luz e solta cerdas que ficam no ar ou nas superfícies, podendo ficar na roupa do varal ou no sofá, por exemplo”, disse, além de ressaltar que também é possível o contato direto das cerdas com a pele das pessoas.

Recomendações

A Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife continua recomendando que os moradores da capital não se automediquem e procurem uma unidade de saúde para que um profissional da área faça o diagnóstico e trate adequadamente os sintomas.

Além disso, Marcella Abath recomendou que as pessoas não matem as mariposas e que, se puderem, coloquem telas em casa e mantenham portas e janelas fechadas ao entardecer. O hábito da mariposa Hylesia é de voar, principalmente, no fim de tarde. “Também é recomendado diminuir luzes externas, não deixar roupas em varal ao entardecer, passar um pano com água nos móveis para evitar espalhar cerdas se estiverem lá e manter as mãos sempre limpas para evitar uma infecção secundária”, afirmou.

Do G1