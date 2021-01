Suspeita de matar companheiro em Salvador postou foto do casal horas antes do crime; amiga diz que relacionamento era tranquilo

Caso aconteceu no domingo (10). Elton Gonçalves Campelo e Isabela de Araújo Valença estavam em Salvador a passeio. Mulher cometeu suicídio após crime.

A mulher suspeita de matar o companheiro com um tiro, em um apartamento de luxo do Horto Florestal, em Salvador, havia postado uma foto do casal nas redes sociais horas antes. Após o crime, ela cometeu suicídio.

O caso aconteceu na manhã de domingo (10). Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, morreu na hora. Uma amiga do casal, que não quis se identificar, disse que ele e a namorada, Isabela de Araújo Valença, 33, tinham um relacionamento aparentemente tranquilo e estavam sempre juntos.

O casal estava em Salvador a passeio, hospedado no apartamento que é da família de Elton. Os pais dele estavam em casa no momento do crime e, segundo a Polícia Civil, o pai chegou a ouvir os disparos.

A arma usada no crime foi encontrada ao lado do corpo de Isabela e, por isso, a polícia acredita na versão de que ela o matou e depois cometeu suicídio.

Segundo a amiga do casal, apesar de serem baianos, os dois moravam na cidade de Petrolina (PE), que faz limite com Juazeiro, no norte da Bahia. Eles não moravam na mesma casa, mas trabalhavam juntos, na administração de uma empresa da área de fruticultura.

Elton e Isabela eram namorados desde 2018. A última foto publicada por Isabela, por volta das 20h de sábado (9), mostra o casal junto em um barco. Nas redes sociais, amigos dos dois publicaram mensagens de luto e pediram orações.

Abalada, outra amiga do casal disse que as duas famílias estão em choque, porque Isabela era uma pessoa muito calma, tranquila e que nunca demonstrou ter ações violentas.

Até esta segunda-feira (11), a motivação do crime está sendo apurada. O corpo de Elton será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, no final desta tarde. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento de Isabela.

Veja mais notícias do estado no G1 Bahia.