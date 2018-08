Suspeita de tráfico de drogas é detida com 2,7 kg de maconha no Agreste de PE

Uma jovem de 21 anos foi presa nesse sábado (11) por suspeita de tráfico de drogas em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, com ela foram encontrados 2,7 kg de maconha.

Ainda segundo a PM, o entorpecente e uma balança de precisão foram localizados dentro da casa em que a jovem mora, no bairro da Cohab.

A suspeita foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe juntamente com o material apreendido. (G1)