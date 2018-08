Suspeitas de tráfico de drogas são presas com porções de maconha no Agreste de PE

Na última terça-feira (21) a Polícia Militar prendeu duas jovens de 18 e 19 anos, e apreendeu um adolescente suspeitos de tráfico de drogas, no Sítio Posse, zona rural de São Caetano, Agreste de Pernambuco.

Segundo a PM, o adolescente estava com uma mochila contendo mais de 1 kg de maconha. Ele informou que o entorpecente era da irmã dele e de uma amiga dela.

Os policiais foram até a casa da irmã do menor e, com a ajuda do cão farejador, apreendeu 196 porções da droga. Uma moto, duas balanças de precisão e materiais para embalar a droga tambem foram apreendidos.

As jovens foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)