Suspeito de 25 homicídios em Pernambuco é preso no Sul do Piauí

Um homem apontado pela Polícia Civil como o foragido mais procurado de Pernambuco foi preso nessa quarta-feira (28) no município de Redenção do Gurguéia, a 661 km de Teresina. Jerry Adriani Gomes da Silva, de 45 anos, é suspeito de ser o autor de 25 homicídios na região de Santa Maria de Boa Vista, em Pernambuco, e cumpria pena de 47 anos enquanto aguardava pelo julgamento por três júris populares.

De acordo com informações da Polícia Militar, Jerry Adriani, conhecido como “Nego de Lídio”, foi preso em uma fazenda na zona rural de Redenção do Gurguéia. Com ele foram apreendidas duas pistolas calibre 38, uma espingarda calibre 12 e mais de 80 munições para as duas armas.

Entre os homicídios de que é suspeito, está o assassinato do líder sindical Fulgêncio Manoel da Silva com um tiro nas costas, em 1997. Fulgêncio era presidente do diretório municipal do PT em Santa Maria de Boa Vista e presidente da Associação dos Produtores Rurais do Norte do Projeto Caraíbas.

Jerry Adriani é ainda acusado de liderar dois assaltos a carros-fortes em 2001, no município pernambucano de Ouricuri, e apontado como responsável pelo primeiro registro de roubo a banco em cidades do interior do estado da Bahia, no município de Ribeira do Pombal em 2003.

Ele era considerado foragido da Justiça de Pernambuco desde dezembro de 2014, quando fugiu da penitenciária Barreto Campelo através de um túnel, se aproveitando de um momento em que o presídio ficou sem energia elétrica devido à explosão da subestação de energia de Curado, em Recife. Jerry cumpria pena de 47 anos enquanto aguardava pelo julgamento por três júris populares.

O foragido foi preso em uma operação conjunta das Polícias Militares do Piauí e Pernambuco e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Piauí, e encaminhado para Força Tarefa Bancos de Pernambuco. (G1)