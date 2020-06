Suspeito de assaltar agência dos Correios na Paraíba é preso em Pernambuco

Um homem suspeito de participar de um assalto realizado na agência dos Correios de Brejo do Cruz, no Sertão da Paraíba, foi preso em Pernambuco na manhã desse domingo (14). O assalto aconteceu em agosto de 2019, quando uma dupla armada invadiu o local e roubou dinheiro e a arma do vigilante.

O suspeito foi detido na casa onde morava, localizada no município de Santa Cruz do Capibaribe. Uma pistola foi apreendida no local. A prisão aconteceu por meio de operação conjunta realizada por policiais federais da Paraíba e policiais civis e militares de Pernambuco.

O homem foi levado para uma unidade prisional em Pernambuco. A previsão é de que o inquérito seja concluído até a sexta-feira (19), com o cumprimento de mandado contra outro suspeito de participar do crime.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e o Tráfico de Armas, da Superintendência de Polícia Federal na Paraíba.

Do G1