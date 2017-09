Suspeito de assassinar idosa de 85 anos em Terra Nova, é preso no Centro de Salgueiro

Na tarde desse sábado dia (09), por volta das 13h:00, Policiais Militares do 8º BPM, lotados no Pelotão da PM da cidade de Terra Nova, tomaram conhecimento de um homicídio ocorrido na Fazenda Várzea Alegre, na zona rural daquele município. Ao chegarem no local indicado, o policiamento se deparou com a chocante cena do corpo já sem vida da Srª. JOANA JULIA DA SIVA, de 85 anos, e que apresentava perfuração de objeto perfuro-cortante (faca peixeira), na região abdominal, bem como, se encontrava com a arma do crime, introduzida na região das narinas.

Após o isolamento do local do crime e investigações preliminares, o policiamento recebeu informações do principal suspeito, identificado como sendo DIMAS SANTOS, de 21 anos, morador daquela paragem. Diligências foram realizadas naquela área, para a localização do acusado, onde os policiais colheram informes de que o incriminado teria foragido para a cidade de Salgueiro. Segundo informações do Portal Giro Sertão, por volta das 15:45 da mesma data, um Policial Militar do 8º BPM, que se encontrava de folga, à paisana e conhecedor do fato, reconheceu o acusado, que transitava pela Rua Dr Erick Ribeiro, próximo à antiga Casa de Saúde em Salgueiro, e com distinta presteza o PM abordou e deteu Dimas, que apresentava vestígios de sangue nas vestimentas. Após a abordagem, o militar solicitou apoio da Guarnição Tática do Sub Oficial de Operações do 8º BPM que se fez presente e encaminhou o acusado para a Delegacia de Polícia Civil local.

Outras informações apontam que “possivelmente” a vítima teria sofrido abusos sexuais durante o ataque monstruoso e fatal.

Via O Povo com a Notícia