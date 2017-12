Suspeito de assassinar mulher de 32 anos a facadas é preso em Pernambuco

A Polícia Civil prendeu, nessa sexta-feira (29), um homem suspeito de assassinar Marcela Gomes Leite, de 32 anos, cujo corpo foi encontrado na terça (26), com diversas facadas, na casa em que que ela morava no bairro de Aguazinha, em Olinda. Segundo a corporação, o homem foi levado à delegacia de Homicídio de Olinda, no bairro de Rio Doce, durante a tarde.

A delegada Fabiana Ferreira, titular da Delegacia, é a responsável pelas investigações. Após ser preso, o homem, cuja idade não foi informada, prestou depoimento e foi autuado pela policial. A corporação, no entanto, ainda não informou se o preso conhecia a vítima.

Entenda o caso

O corpo da mulher de 32 anos foi encontrado sem roupa na casa em que ela morava, na Rua Quinze de Novembro, em Aguazinha. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Na terça-feira (26), a Polícia Civil informou, por meio de nota, que havia aberto um inquérito para investigar o homicídio da vítima. Antes da prisão do homem, a delegada Fabiana Ferreira já havia ouvido dois suspeitos e solicitado perícias para investigar o caso. (G1)