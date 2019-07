Suspeito de crimes em Alagoas e Pernambuco é preso em Maceió

Um jovem suspeito de crimes em Alagoas e Pernambuco foi preso no último domingo (14), em Maceió. Rafael Viana Silva, conhecido como “Rafa”, 27, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos da Capital (Derc).

De acordo com as investigações, Rafa é suspeito de crimes nas cidades de Maraial e Sertãozinho de Baixo, em Pernambuco, e Colônia Leopoldina, em Alagoas. Ele foi preso em cumprimento a um mandado expedido pelo juiz Ricardo Guimarães Ennes, da comarca de Maraial, Pernambuco.

O mandado de prisão se refere ao assassinato de João José da Silva Neto, 23, morto com disparos de arma de fogo em outubro de 2018, na calçada do posto de saúde de Marial.

De acordo com as investigações, Silva Neto voltava de uma festa com a esposa e amigos quando Rafa esbarrou nele. Mesmo pedindo desculpas e dizendo que não queria confusão com Rafael, o jovem foi baleado e morreu no local.

Ainda segundo a polícia, depoimentos comprovaram que no momento do crime não houve discussão e que a vítima também não possuía nenhuma rixa com o acusado.

A polícia informou que ele também é investigado por outros crimes. O acusado foi transferido para Pernambuco, onde ficará preso. (G1)