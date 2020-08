Suspeito de engravidar menina no ES aproveitava saída da família para cometer abusos

Suspeito de estuprar e engravidar uma menina de dez anos no Espírito Santo, o homem preso nessa terça-feira (18) trabalhava como ambulante em uma praia no município de São Mateus (ES) com a família dela e apresentava desculpas para ir para casa para poder ficar sozinho com a criança e cometer os abusos, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, com base em relatos de familiares da criança. A informação também foi confirmada pela reportagem com outra fonte ligada ao caso.

“A mãe [da criança] é falecida, com histórico de ser andarilha. O pai está preso. Ela é criada pela avó e pelo avô, que são humildes, ambulantes, trabalham vendendo coco”, afimou o secretário. “Cometido esse crime, é um monstro que não merece viver no seio da sociedade.”

Depois de ser preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o suspeito de 33 anos afirmou à polícia que mantinha um relacionamento com a criança desde o ano passado. A menina relatou em depoimento que era abusada por ele há cerca de quatro anos.

Da Folha de PE