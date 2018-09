Suspeito de envolvimento na morte de Capitão da PM de Sergipe é morto em confronto com a polícia, em Salgueiro

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou no início da noite dessa quarta-feira (5), que um dos suspeitos de envolvimento da morte do capitão Oliveira, ocorrido no dia 04 de abril, foi morto após entrar em confronto com a polícia.

Segundo a SSP, ele reagiu a tiros a uma abordagem de equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e militares da Companhia Independente de Operações Policiais em área de caatinga (CIOPAC).

O suspeito identificado como Laelço da Silva, 52 anos, foi localizado na Zona Rural do município de Salgueiro/PE. E a operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência, bem como com o apoio da Polícia Militar do Estado de Pernambuco através da 02 Seção e do GATI do 8 Batalhão de Polícia Militar sediado naquele município.

O homem possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Poço Redondo em Sergipe pela prática do crime de extorsão. Ele também já tinha sido condenado pela Justiça Alagoana por associação criminosa ao tráfico de drogas, roubo a bancos e carro forte. (G1)