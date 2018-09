Suspeito de esfaquear Bolsonaro diz à polícia que ataque foi a mando de Deus

O suspeito preso de ter esfaqueado o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, disse em depoimento à polícia que o ataque foi ‘a mando de Deus’. De acordo com informações da Globonews TV, que teve acesso ao depoimento, Adéilio Bispo de Oliveira alegou ainda motivos pessoas para o ataque.

Logo após Adélio ser detido no local do ataque, ele disse ao tenente-coronel Marco Antonio Rodrigues de Oliveira, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, que cometeu o crime por ter divergências políticas com Bolsonaro e descartou motivação partidária para o ato.

Do O Globo