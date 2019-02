Suspeito de estelionato é preso ao tentar sacar dinheiro com documentos falsos em PE

Um homem foi preso por suspeita de estelionato ao tentar sacar dinheiro com documentos falsos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu na sexta-feira (1º), mas as informações foram repassadas nesta segunda (4).

De acordo com a Polícia Federal, o homem tentou sacar um abono do Pis-Pasep no valor de R$ 998. “Ao ser constatada a falsificação no documento por funcionários do banco, o suspeito tentou sair da agência, mas foi detido pelos vigilantes”, conforme informou a PF.

O suspeito ainda tentou oferecer dinheiro aos funcionários do banco, segundo a polícia. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, e confessou os crimes.

O homem foi autuado em flagrante por estelionato, uso de documento falso e corrupção ativa. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza onde ficará à disposição da Justiça Federal. (G1)