Suspeito de estuprar a enteada de 13 anos é preso no Sertão de PE

Um homem foi preso na quinta-feira (25) no sítio Mandacaru, na Zona Rural de Trindade, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM), Vailson José Feitosa de Lima, de 25 anos, é suspeito de estuprar a enteada, de 13 anos.

Durante rondas, a polícia avistou um carro e uma moto em atitude suspeita. Wedson Nascimento Barros foi abordado e informou que Vailson José pediu ajuda dele para fugir, porque tinha praticado relações sexuais com a enteada a dias atrás e a família teria descoberto.

Após um bloqueio, a polícia capturou Vailson José Feitosa de Lima. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri para serem tomadas as providências legais. (G1)