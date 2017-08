Suspeito de estuprar criança de 9 anos é espancado no Sertão de PE

Uma criança de 9 anos foi estuprada na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na última sexta-feira (25) e, de acordo com o delegado Moari Drumond Pimenta, responsável pelas investigações, o suspeito do crime é um ex-presidiário, de 36 anos, vizinho da família da vítima.

De acordo com a polícia, a menina desapareceu por volta das 8h, quando saiu de casa para comprar pão. O suspeito sequestrou a criança, após pedir que ela o ajudasse a pegar um determinado objeto. A vítima foi mantida em cárcere privado, violentada sexualmente, agredida fisicamente e psicologicamente, com ameaças. O suspeito ainda teria dado dois copos de vinho para a criança.

Após o desaparecimento, familiares, vizinhos e demais moradores da cidade iniciaram uma buscar na tentativa de encontrar a menina. A garota só foi localizada quando fugiu da casa do suspeito. A criança foi encaminhada para o hospital, em Ouricuri, também no Sertão, onde passou por exames que comprovaram o abuso. A menina permanece hospitalizada.

Segundo a polícia, o homem é pouco conhecido e ficava viajando entre as cidades de Petrolina e Trindade. Após a descoberta do caso, moradores invadiram a casa do suspeito e o espancaram. As agressões só pararam com a chegada da polícia. O homem foi levado para o hospital de Ouricuri, onde permanece preso sob custódia. Ele foi autuado em flagrante e deve responder por estupro de vulnerável, cárcere privado, lesão corporal e por fornecer bebida a menor de idade. (G1)