Suspeito de estuprar seis meninas é preso no Agreste de Pernambuco

Um homem de 57 anos foi preso na quarta-feira (5) suspeito de ter estuprado seis meninas, que têm entre 10 e 11 anos de idade. O caso aconteceu em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia partiu do Conselho Tutelar, que foi informado que as crianças eram levadas para a casa do suposto criminoso com a promessa de receber doces e dinheiro.

O delegado do município, Patrick Marinho, solicitou intervenção do Ministério Público e da Justiça, que expediu mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar na casa do homem. No local foi encontrado material pornográfico.

O suspeito, que já foi candidato a vereador, negou as acusações. Após passar por exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. (G1)