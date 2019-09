Suspeito de explodir carros-forte no Tocantins é preso em Pernambuco

A Polícia Civil informou que foi localizado nesse domingo (29) um novo suspeito de participar de assaltos a carros-forte em rodovias do Tocantins. O homem é conhecido no mundo do crime como Maguila e não teve o nome completo divulgado. Ele foi identificado pelas inicias J.C.S. O suspeito tem 33 anos e estava escondido em Petrolina (PE), onde está preso.

Ele estava com mandado em aberto desde o início da operação Ergom Kimbor, que tenta desarticular a quadrilha. Outros suspeitos de pertencer ao grupo já foram presos no Tocantins e em estados como Pará e Goiás. A Polícia também bloqueou contas e apreendeu bens da quadrilha, inclusive uma moto aquática e vários carros em fases anteriores da operação.

A polícia aponta os suspeitos como integrantes do grupo que fez ataques este ano nas cidades de Rio dos Bois, Guaraí e Pedro Afonso. Em dois dos assaltos os criminosos tiveram sucesso em fugir com o dinheiro, mas em um deles os planos foram frustados pelos seguranças do carro-forte que reagiram a abordagem e conseguiram fugir.

A polícia apura também informações que o mesmo grupo seria responsável por crimes parecidos no Pará. Com o homem preso em Petrolina, foram localizadas duas espingardas, aparelhos eletrônicos e documentos que foram apreendidos. (G1)