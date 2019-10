Suspeito de fundar um grupo criminoso na BA viola condicional e é preso com documento falso no Sertão de PE

Foi preso, dirigindo um veículo com documento falso, na BR-232 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, Josevaldo Bandeira mais conhecido como ‘Val Bandeira’. Ele cumpria regime condicional em Sergipe e não poderia sair do estado. O homem é suspeito de fundar um grupo criminoso em Salvador, na Bahia, e ter envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A abordagem foi realizada na quinta-feira (03) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava em um carro, acompanhado de uma mulher, e apresentou documentação com indícios de falsificação. Josevaldo Bandeira informou que havia saído de São Paulo e que seu destino agora era João Pessoa, na Paraíba.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. Depois, recolhido ao Presídio de Salgueiro, onde aguarda por audiência de custódia nesta sexta-feira (04).

Josevaldo Bandeira recebeu direito à liberdade condicional em junho de 2018, após passar 15 anos preso. Ele cumpriu pena na Unidade Especial Disciplinar, que fica no Complexo da Mata Escura, em Salvador, na Bahia. (G1)