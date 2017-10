Suspeito de furto é flagrado com maconha no bairro Caxixola em Serra Talhada

Um homem de 34 anos, foi detido após ser flagrado com maconha na tarde dessa terça-feira (24), no bairro da Caxixola em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, com imputado E.J.G., foi encontrado 18 gramas de maconha durante abordagem, ainda, havia um boletim de ocorrência (BO) registrado pelo furto de um celular. O caso aconteceu na Rua Raimundo Epaminondas.

O imputado foi conduzido até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.