Suspeito de manter adolescente em cárcere privado por 14 dias é preso em Custódia

Um homem de 21 anos foi detido nessa sexta-feira (29) no sítio Cacimba Limpa, zona rural de Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado há pelo menos 14 dias.

Após uma denúncia, a polícia foi até o local informado e conseguiu localizar o suspeito e a vítima, que foram encontrados em uma casa. A adolescente apresentava sinais de espancamento, conforme a Polícia Civil.

A adolescente foi levada para o Conselho Tutelar do município. Já o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Arcoverde, também no Sertão, e deve passar por audiência de custódia. (G1)