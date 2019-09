Suspeito de matar a esposa é encontrado morto no Agreste de PE

Um homem suspeito de matar a ex-companheira em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi encontrado morto na cela onde estava preso na cadeia da cidade nessa terça-feira (17). Segundo informações da Polícia Civil, investigações apontam que ele teria tirado a própria vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O crime

A esposa do homem foi morta na quinta-feira (12). Na época do crime, a polícia trabalhou com a possibilidade de latrocínio. A partir das investigações, descobriu-se que o crime era um feminicídio.

Do NE10 Interior