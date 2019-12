Suspeito de matar casal é preso no Agreste de Pernambuco

O suspeito de matar um casal em Jataúba foi preso nesse domingo (29) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o homem fugiu logo depois de praticar o crime, e foi localizado após negociações entre a equipe policial e a família dele.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito estava no estado da Bahia, mas a equipe não conseguiu prendê-lo lá. Só em Santa Cruz do Capibaribe, com a apresentação dele na delegacia, a prisão aconteceu.

O Mandando de Prisão Preventiva foi expedido pela Comarca de Jataúba, no Agreste. (G1)

