Suspeito de matar madrasta com golpe de foice é preso no Agreste de PE

Um homem de 23 anos suspeito de matar a madrasta com um golpe de foice foi preso nesse sábado (26) em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso estava foragido e foi encontrado na casa onde morava com a vítima.

Ainda segundo informações da PM, ele teria assassinado a mulher do pai na noite da quinta-feira (24) no sítio Maniçoba, na zona rural. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de São Caetano. (G1)