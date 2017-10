Suspeito de matar mulher com mais de 100 facadas cometeu outros oito assassinatos, diz polícia

O jovem de 18 anos preso no município de Nazaré da Mata na segunda (9), sob suspeita de ter matado uma mulher de 45 anos com mais de 100 facadas, era procurado há pelo menos quatro meses, segundo a Polícia Civil. Nessa terça (10), o delegado responsável pelo caso, Rommel Ricardo, informou que o detido também responde por oito assassinatos e duas tentativas de homicídio, a maior parte cometida enquanto ele ainda era menor de idade.

No caso do homicídio registrado no sábado (7), o delegado afirmou que a vítima, avó de uma garota de 12 anos com quem o homem mantinha um relacionamento, foi chamada para uma conversa na casa em que morava. “Ela [a vítima] estava vendendo produtos numa feira livre e foi chamada pela filha para uma conversa. Quando a avó chegou em casa, houve uma discussão e ele [o autor do crime] terminou ceifando a vida dela com mais de 100 facadas”, detalha.

Ainda de acordo com Ricardo, há uma suspeita de que a mãe da garota de 12 anos tenha envolvimento com o crime. “Ainda não tem nada confirmado, mas sabemos que ela chamou a avó para uma conversa e que ela [a mãe] tinha conhecimento do relacionamento da filha com o homem”, conta.

‘Frio, ruim e calculista’

A respeito do preso, o delegado afirma que o jovem atuava em outros municípios além de Nazaré da Mata, como Carpina, Paudalho e Timbaúba, todos localizados na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Além dos homicídios, ele também tem envolvimento com roubos e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. “Ele é um indivíduo frio, ruim e calculista. É um cidadão muito perigoso e que não tinha pena das vítimas”, afirma o titular das investigações.

A prisão ocorreu na casa em que ele morava, em Nazaré da Mata. “Identificamos o local e fomos até lá com uma equipe grande. Cercamos a casa e não teve como ele fugir”, conta o delegado. Depois de ser preso, o jovem segue para audiência de custódia. Caso seja comprovada a prática de relações sexuais com a garota de 12 anos, ele também passa a responder por estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, há, ainda, outro envolvido nos crimes cometidos pelo jovem de 18 anos, mas que está foragido. “Ele não teve atuação nesse crime, mas em outros. Já existe um mandado de prisão contra ele”, afirma o delegado.

Do G1