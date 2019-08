Suspeito de matar radialista é preso em Santa Cruz do Capibaribe

Foi preso na madrugada desde domingo (25) o suspeito de matar o radialista Claudemir Nunes no dia 21 de março deste ano em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu no mesmo município.

De acordo com a Polícia Militar, já havia um mandado de prisão contra o suspeito. Após ser localizado, ele foi encaminhado para o Presídio de Santa Cruz do Capibaribe.

Entenda o caso

O radialista Claudemir Nunes foi morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe. Conforme a Polícia Civil, o locutor estava saindo da Rádio Comunidade FM, onde trabalhava, quando um homem se aproximou e atirou contra ele.

Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que o suspeito de cometer o crime fugiu logo após o crime. Através de nota, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos de Claudemir Nunes. (G1)