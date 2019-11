Suspeito de participar do assalto no Aeroporto de Viracopos é transferido de PE para SP

O suspeito de participar do assalto no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi transferido do Recife para o estado de São Paulo nessa quarta-feira (6). Ele foi preso nas proximidades da Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com cerca de R$ 300 mil em espécie. Um outro suposto criminoso também foi preso e transferido.

De acordo com a Polícia Federal, a dupla saiu do Aeroporto dos Guararapes, no Recife, e deve chegar por volta das 17h no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. “A piloto da aeronave é a primeira mulher a desempenhar essa função dentro da Polícia Federal, a agente Aline Piccoli”, destacou a assessoria de comunicação da PF. (G1)