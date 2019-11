Suspeito de participar do assalto no Aeroporto de Viracopos, em SP, é preso com cerca de R$ 300 mil em PE

Um homem de 34 anos suspeito de participar do assalto a um carro forte no Aeroporto Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, foi preso no domingo (3) nas proximidades da Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Federal, o homem também é suspeito de participar de assaltos a bancos e transportadoras de São Paulo, latrocínio e formação de quadrilha. Com ele foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie. A suspeita é de que o dinheiro seja proveniente de assaltos.

A PF também prendeu outro homem que estava com o suspeito de participar do assalto em Campinas. A suspeita é de que eles estavam planejando praticar algum roubo no Agreste pernambucano.

Através de nota, a Polícia Federal informou que, após realização de audiência de custódia, realizada na tarde desta segunda-feira (4), o juízo da 37ª vara Federal decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos dois suspeitos, que estão à disposição da Polícia Federal para condução ao estabelecimento prisional.

A Polícia Federal vai investigar se o segundo suspeito também tem envolvimento com o assalto no Aeroporto de Viracopos.

Entenda o caso

Um assalto a uma transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos deixou dois seguranças baleados e fechou ambos os sentidos da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Campinas no dia 17 de outubro deste ano. A via ficou interditada por 1h45. Parte de uma carga de dinheiro foi roubada e depois recuperada.

Membros da quadrilha foram encontrados na região do bairro Vida Nova, no residencial Campina Verde, segundo o comando da PM. Um major foi baleado na perna e socorrido. Dois suspeitos foram mortos. Por volta do meio-dia, um criminoso foi cercado dentro de uma casa e fazia dois reféns. O sequestro terminou às 14h06 e o bandido foi morto com auxílio de um sniper.

A PM conseguiu recuperar parte dos reais roubados numa lixeira e apreendeu armas. A corporação estima que cerca de 20 criminosos participaram da ação, três morreram e os outros fugiram. (G1)