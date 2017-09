Suspeito de realizar assaltos a motoristas na BR-232 morre após confronto com a polícia, no Sertão de PE

Em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco, um confronto entre policiais militares e cinco suspeitos de realizar assaltos a motoristas na BR-232 acabou na morte de um dos homens na madrugada dessa quinta-feira (21). De acordo com a Polícia Civil, os assaltantes estavam escondidos na caatinga, quando a viatura reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, eles saíram do mato anunciando o assalto. Um dos criminosos realizou um disparo e os policiais revidaram.