Suspeito de sequestrar gerente de banco em Custódia é preso a 40 KM de Serra Talhada

Uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) prendeu, um homem, após ele ter participado do sequestro do gerente de uma agência bancária de Custódia e sua esposa. Os policiais militares receberam informações do serviço de inteligência sobre o sequestro do homem, que foi levado, no último dia 31 para o cativeiro com sua companheira e forçado a, subtrair dinheiro do cofre da agência onde trabalha e entregar aos sequestradores para liberação da esposa.

O gerente foi localizado, no início da tarde da última quinta-feira, por PMs e policiais civis e levado à delegacia para esclarecimento sobre o crime de que foi vítima. Neste momento, uma equipe do BEPI colheu informações e seguiu para o local onde o grupo estaria escondido.

No município de Flores, foram encontrados três suspeitos que, com a chegada da viatura, fugiram pela caatinga com mochilas. Um deles foi capturado e durante abordagem ao local onde eles estavam, o efetivo encontrou um revólver calibre 38, cinco munições, duas motocicletas e dois celulares.

A ocorrência foi conduzida para a Delegacia de Plantão de cidade de Arcoverde, onde o acusado foi autuado em flagrante.