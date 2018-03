Suspeito de tráfico de drogas e homicídios tenta fugir por telhado de casa, mas é preso em Pernambuco

Um homem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas e homicídios foi preso na UR-6, na Zona Sul do Recife, na manhã desse domingo (25). De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou escapar do efetivo do 19º Batalhão pulando sobre o telhado de uma casa na Travessa Jardim Primavera, mas se machucou na perna esquerda durante a tentativa de fuga e foi capturado.

“Alcançado pelo efetivo, revelou que guardava a droga num matagal, próximo a linha férrea, no Ibura de Baixo. No local indicado, o efetivo localizou 268 pedras de crack, 74 big bigs de maconha, uma balança de precisão, R$ 54 em espécie e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico”, informa a PM por meio de nota.

Ainda no texto, a Polícia Militar afirma que o preso é suspeito de matar, no Ibura de Baixo, um homem conhecido como Leehaney e o pai da vítima, um líder comunitário da UR-12 chamado Celino. “Ao ser realizada consulta criminal do acusado, foi descoberto que constava em aberto uma prisão contra ele”, traz a nota da corporação, referindo-se a um mandado pelo crime de homicídio.

O homem, que foi preso com base em informações do serviço de Inteligência do 19º Batalhão da Polícia Militar, foi levado para a Delegacia de Boa Viagem para serem adotadas as providências legais. (G1)