Suspeito de tráfico de drogas é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia no Sertão de PE

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada dessa sexta-feira (5) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os policiais receberam informações de um possível assalto a um posto de combustível na cidade. Diante disso, eles foram até o local, e avistaram um veículo e duas pessoas no interior, mas no momento da abordagem policial, o carro empreendeu fuga e foi em direção a Avenida 7 de Setembro, atirando contra as viaturas policiais.

De acordo com a polícia, após a fuga, o carro dos suspeitos perdeu o controle devido a alta velocidade e os disparos de arma de fogo e acabou batendo na mureta de concreto que divide a rodovia.

Messias Souza foi apreendido no local em flagrante de posse de aproximadamente 20.317 kg de vegetal, que aparentava ser maconha. Ele será apresentado na Audiência de Custódia em Petrolina. Já o outro suspeito conseguiu fugir. (G1)