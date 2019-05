Suspeito de tráfico de drogas é preso com 52 kg de maconha dentro de casa em PE

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na quarta-feira (15) com 52 kg de maconha dentro de casa, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, foram recebidas denúncias de que o suposto criminoso traficava na residência.

Ainda segundo a PM, o suspeito tinha enterrado 12 kg da droga no quintal de casa, enquanto os outros 40 kg foram encontrados escondidos dentro de uma cisterna.

Tanto o suspeito quanto o entorpecente apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)