Suspeito de tráfico é detido com 11 kg de maconha após sofrer acidente na BR-232

Um suspeito de tráfico de drogas, de 32 anos, foi detido com 11 kg de maconha na madrugada desse domingo (23), na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi detido após sofrer um acidente durante uma tentativa de fuga.

Policiais realizavam uma fiscalização no km 145 da rodovia, quando deram ordem de parada ao suspeito, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Após 12 km ele perdeu o controle do veículo em uma lombada, rodou na pista e colidiu na mureta que divide a rodovia.

O suspeito machucou o braço e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. No porta-malas do veículo foram encontrados quatro volumes com a droga. Ele disse que havia pego a maconha no Sertão de Pernambuco e entregaria no Recife. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru e poderá responder por tráfico de drogas. (G1)