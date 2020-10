Suspeito de tráfico é preso com 10 kg de crack e 2 kg de cocaína em carroceria de caminhonete na BR-232

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no sábado (17), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito transportava 10 kg de crack e 2 kg de cocaína.

Ainda segundo a PRF, as drogas foram encontradas dentro das portas e na tampa da carroceria de uma caminhonete. O flagrante foi realizado durante uma fiscalização com o apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF.

O motorista informou à polícia que havia pego as drogas em Petrolina, no Sertão, e levaria até Caruaru. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim e poderá responder por tráfico de drogas, que tem pena prevista de cinco a 15 anos de reclusão e multa. (G1)