Suspeito de tráfico é preso com drogas e armas no Agreste de PE

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nessa sexta-feira (1º) em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado na rua com uma pistola, uma espingarda, quatro toucas ninja, três rádios, 11 celulares, duas balanças de precisão e drogas.

Ainda segundo a PM, na residência do suspeito, que seria o ponto de tráfico, foram encontradas mais armas, cadernetas de anotação de tráfico, R$ 146, 1kg de maconha, 25g de crack e 41g de cocaína.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Lajedo. (G1)