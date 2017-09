Suspeito é preso ao tentar assaltar duas menores em Serra Talhada

Na madrugada deste sábado (16), por volta das 01h30, Policiais Militares do 14º BPM prenderam um suspeito de assalto, no centro da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a pessoa identificada como Joemerson Santos Pereira, 20 anos, foi preso ao tentar assaltar as menores, E.C.R.M., 16 anos e K.M.L., 17 anos. O efetivo foi acionado acionado por popular, informando que o suspeito estava no local , praticando assaltos e que possivelmente estivesse armado. Ao fazer diligências, o suspeito foi localizado, e no momento se estava com as vítimas, as quais começaram a gritar que estavam sendo assaltadas. O efetivo deteve o suspeito e durante a abordagem foi localizado com o imputado, um celular da marca Samsung e uma chave de residência pertencente K.M.L., 17 anos.

Diante do fatos, os envolvidos foram encaminhados a DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito e recolhido pela autoridade competente para posterior audiência de custódia.

Via Nayn Neto