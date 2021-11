Suspeito é preso após ameaçar mulher e filho em Serra Talhada

Na manhã desta sexta-feira (05), por volta das 06h00, ocorreu mais um caso de ameaça em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. O caso aconteceu no Bom Jesus.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela central de Operações para atender uma possível ocorrência de ameaça. Ao chegar ao local, o imputado havia se evadido.

A vítima relatou que por volta das 06h acordou atordoada com um imputado batendo forte na porta de sua residência, no momento em que abriu a referida, se deparou com o imputado com uma faca peixeira em punho. Ele estava dizendo que se ela não ‘‘desse conta’’ da chave da casa dele, iria matar ela e o filho.

A guarnição realizou incursões a fim de localizar o imputado, sendo encontrado na casa de um primo que fica na mesma rua. Diante o exposto, as partes foram conduzidas juntamente com o objeto apreendido a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto